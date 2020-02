Uma bebê de 11 meses e três adultos ficaram feridos após um acidente na BR-381, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na manhã desta quarta-feira (12). A criança precisou ser transportada de helicóptero para atendimento urgente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a menina e a mãe seguiam para BH em um veículo alugado pela Prefeitura de Caratinga, no Vale do Rio Doce, para um tratamento médico infantil no Hospital da Baleia. Próximo a Caeté, o motorista do carro perdeu o controle da direção e colidiu na mureta da rodovia.

Testemunhas relataram aos militares que a bebê estava na cadeirinha de proteção, mas ela se soltou do equipamento, sendo arremessada. O helicóptero Arcanjo 2 foi acionado e transportou a garotinha para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Veículo onde estavam a menina, sua mãe e outras duas pessoas se acidentou em Caeté

Os outros três ocupantes também ficaram feridos. Um deles, um homem de 30 anos, foi transportado pela ambulância dos Bombeiros para a mesma unidade de saúde. Os demais foram conduzidos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) não divulga informações sobre o estado de saúde de pacientes.