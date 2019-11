Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente que ocorreu na manhã desta sexta-feira (15), na BR-265, próximo à Barbacena, na região Central do Estado. Uma menina de 11 meses, que estava na cadeirinha de segurança em um dos carros, não se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos seguiam em sentidos opostos pela rodovia quando, na altura do km 209, bateram de frente.

Com o forte impacto da colisão, um dos carros capotou e foi parar fora da pista. Segundo as informações da equipe que atendeu a ocorrência, no carro Prisma, que seguia sentido Barbacena, estavam cinco ocupantes.​ O motorista, natural de Barbacena, e a sogra dele, de 60 anos, que estava no banco do passageiro, morreram no local.

​Já no banco do traseiro viajavam a esposa do motorista, de 35 anos, a filha do casal, de 11 meses, que estava na cadeirinha, e a cunhada do motorista, uma adolescente de 16 anos. A família havia saído de Brasópolis em direção a Barbacena. ​A mulher e a adolescente ficaram presas às ferragens e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)​ para o Hospital Regional de Barbacena. ​

​No outro veículo envolvido no acidente, um Sandero, estavam o motorista de 65 anos e uma mulher, que ainda não foi identificada. Eles também ficaram feridos e foram socorridos e levados para o hospital.