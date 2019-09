Um bebê de 1 ano e dois meses morreu nesta terça-feira (3) depois de se afogar dentro do apartamento em que morava, no Buritis, região Oeste de Belo Horizonte. A criança caiu na banheira que ficava na suíte de quarto. Policiais militares e médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimar o bebê, mas a morte foi constatada no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, era a babá de 46 anos quem cuidava da criança no momento do acidente. De acordo com relato da funcionária, ela estava na cozinha preparando a alimentação do bebê, enquanto a criança brincava na sala.

Segundo ela, o bebê costumava ficar no “chiqueirinho”, mas havia recebido uma mensagem da dona da casa recomendando que deixe a criança solta. A funcionária afirmou ter ficado na cozinha por cinco minutos e, quando retornou à sala, não encontrou o menino.

Após a procura, a mulher encontrou a criança com a cabeça um bojo (uma espécie de banheira), que continha água pela metade, por causa de um banho dado pela mãe no dia anterior. A mulher tentou reanimar a criança, sem sucesso, e pediu ajuda a uma vizinha.

PM e Samu foram acionados e os policiais foram os primeiros a chegar. Eles realizaram procedimentos de ressuscitação e, depois, os socorristas do Samu tentaram o mesmo.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais verificaram que os pais, de 32 e 33 anos, ficaram muito abalados e, por isso, não foram levados para uma delegacia. Eles terão de comparecer a uma unidade policial em data posterior para prestar depoimento. Rabecão e perícia compareceram ao local.