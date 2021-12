Um homem, de 35 anos, e um bebê, de um ano e oito meses, morreram após o desabamento de duas casas na rua Gonçalo de Souza Barros, bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras três pessoas foram retiradas dos escombros e encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves.

Testemunhas disseram aos militares que o homem era padastro do bebê. A mãe da criança, de 28, foi atendida no hospital e não corre risco de morrer. Outra mulher de 19 anos e uma adolescente de 13 anos também se feriram no desabamento.

Conforme os militares, as vítimas estavam em uma casa de três andares. Um segundo imóvel, de quatro pavimentos, também desabou, mas não havia ninguém nele.

A queda dos imóveis também atingiu outras duas residências, que estavam vazias no momento. A rua foi interditada pela Defesa Civil, que está no local fazendo vistoria dos imóveis para verificar as circunstâncias que levaram aos desabamentos e avaliação de risco de outras estruturas.

