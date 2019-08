É menina! A mais nova integrante da família de gorilas do Jardim Zoológico de Belo Horizonte é uma fêmea. A bebê nasceu no dia 8 de junho e é a quarta filhote da espécie a nascer no zoo de BH.



No recinto dos gorilas, vivem outros três filhotes, sendo Ayo, que nasceu em 2017, o mais novo deles. Há ainda três adultos: as fêmeas Lou Lou e Imbi e o macho Leon. A gorilinha nascida no mês passado é a segunda filhote de Lou Lou e Leon, os outros são de Imbi com Leon.



O crescimento da família de gorilas no Zoológico de Belo Horizonte é um dos grandes destaques da instituição, tanto pela preservação de uma espécie ameaçada de extinção nas selvas africanas (habitat de origem) quanto pelo interesse dos visitantes.



A Fundação de Parques e Zoobotânica de Belo Horizonte, embora tenha confirmado que é uma fêmea, ainda não forneceu informações sobre o nome da filhote ou sobre como foi feita a descoberta do sexo dela.

Leia mais:

Bebê gorila é novo morador do Zoológico de BH; filhote nasceu no início deste mês