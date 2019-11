Três pessoas morreram e um bebê foi socorrido em estado grave após um carro cair de um viaduto na BR-381, na manhã desta sexta-feira (15). O acidente aconteceu próximo ao trevo de Pouso Alegre, no Sul de Minas. O veículo teria aquaplanado antes da queda.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro capotou na altura do KM 857 e duas pessoas morreram no local. Um homem, de 22 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu durante o atendimento médico no Pronto-Socorro de Pouso Alegre. O bebê foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Todos eram da mesma família e os corpos das vítimas serão levados para São Caetano (SP).

Pará de Minas

Um carro perdeu o controle na BR 262, em Pará de Minas, na região Central do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do carro e parou fora da pista.

Uma equipe da Triunfo Concebra, concessionária que administra o trecho, fazia o atendimento do acidente, na altura do km 385, quando um segundo condutor também perdeu o controle da direção atingido o primeiro veículo acidentado e a ambulância que fazia o resgate.

O motorista da ambulância foi socorrido e levado de helicóptero para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII. Já o condutor do veículo que estava sendo atendido teve ferimentos leves e foi levado para um hospital de Pará de Minas. Outros dois ocupantes do carro não se feriram, assim como o motorista que atingiu os dois carros.