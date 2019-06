Foram sepultados corretamente nesse sábado (1º) os corpos dos dois bebês que haviam sido trocados em um hospital particular de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na última semana.

De acordo com o hospital universitário Mário Palmério, onde ocorreu o erro, as duas mães envolvidas no caso deram entrada no setor de obstetrícia da unidade na quinta-feira (30). Uma das grávidas tem 36 anos e deu à luz um bebê, do sexo masculino, já sem vida.

A outra, uma adolescente de 17 anos, passou pelo parto prematuro de cinco meses de gêmeos, também do sexo masculino. Um dos meninos era um natimorto.

Por escolha pessoal, ainda segundo o hospital, a família da mulher de 36 anos decidiu não fazer o reconhecimento do bebê e contratou uma funerária para dar andamentos aos procedimentos de sepultamento. Em determinado momento, porém, houve um erro administrativo no setor de necrotério do hospital, que trocou os bebês que seriam sepultados.

O erro foi descoberto pela mãe adolescente. Ao fazer o reconhecimento do seu bebê sem vida, percebeu que não se tratava de um recém-nascido prematuro. Ela questionou a instituição, que apurou o caso e reconheceu a falha.

O bebê que já havia sido enterrado precisou ser exumado, no último sábado (1º) e devolvido à família correta. Ambos os bebês foram sepultados por suas famílias no mesmo dia.

Segundo o hospital, todo o apoio, incluindo psicológico e jurídico, foi dado às famílias vítimas do erro. Além disso, o Mário Palmério abriu um processo de investigação sobre o caso e afastou uma enfermeira que reconheceu ter cometido o erro. A mulher, que não teve a identidade revelada, ficará afastada até a apuração do caso.

Ainda de acordo com a instituição, houve erros de não-cumprimento de protocolo no necrotério por parte do próprio hospital e da empresa funerária.

Infelizmente, o bebê gêmeo prematuro, que havia sobrevivido, também faleceu, na sexta-feira (31), às 23h.

O Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU) é uma instituição privada, vinculada à Universidade de Uberaba.

A reportagem entrou em contato com a Funerária Uberaba, mas nenhum responsável estava no local para dar explicações sobre o caso.