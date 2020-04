Uma mensagem tem circulado pelo WhatsApp com a informação de que beber água de 15 em 15 minutos ajudaria a evitar ser infectado pelo novo coronavírus. De acordo com a mensagem, quem bebe muita água acaba fazendo com que o vírus que possa ter entrado pela boca seja levado ao estômago, ambiente em que não sobreviveria. Mas o Ministério da Saúde alerta: não acredite nessas informações nem compartilhe a mensagem, porque é falsa.

De acordo com o ministério, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para o combate ao coronavírus, entretanto, até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a Covid-19.

As recomendações de prevenção são:

- Lave as mãos com frequência, com água e sabão. Ou então higienize com álcool em gel 70%.

- Cubra seu nariz e boca com lenço ou COM O BRAÇO (e não com as mãos!) quando tossir ou espirrar.

- Evite contato próximo com pessoas resfriadas ou que estejam com sintomas parecidos com os da gripe.

- Quando estiver doente, fique em casa.

- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

- Não compartilhe objetos de uso pessoal (como talheres, toalhas, pratos e copos).

- Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.