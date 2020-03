No momento em que falta o principal produto de combate ao novo coronavírus nas prateleiras de farmácias e supermercados de todo o país, o álcool em gel, uma ação da Receita Federal poderá ajudar na produção do artigo importante na luta contra a epidemia da Covid-19. A delegacia do órgão em Poços de Caldas, no Sul de Minas, doará ao Instituto Federal Sul de Minas Gerais, nesta quarta-feira (18), 21 mil litros de bebidas alcoólicas para a produção de 6 mil litros de álcool em gel.

As bebidas foram apreendidas pela Receita em operações contra o contrabando e produção irregular em alambiques. Elas serão usadas em um laboratório do IF Sul de Minas em Inconfidentes, onde há tecnologia para a utilização do álcool presente nos líquidos.

Toda a produção de álcool em gel será doada para creches, organizações sociais, entidades beneficentes, aos campi do IF e para a Universidade Federal de Alfenas (Unifal). A própria Receita também receberá parte da carga, que será disponibilizada aos servidores da pasta e aos contribuintes atendidos presencialmente.

Leia mais:

Sem casa ou lugar para lavar as mãos, população de rua fica vulnerável ao coronavírus

Um dos maiores ortopedistas de Minas e o filho estão internados com suspeita da Covid-19 em BH