Belo Horizonte abriu mais 20 UTIs Covid no Sistema Único de Saúde (SUS) nesta quarta-feira (7). Com as novas vagas, a taxa de ocupação geral desses leitos, somando os dos hospitais públicos e privados, caiu de 95,9%, nessa terça-feira (6), para 94%.

Segundo a prefeitura, somente no último mês foram abertos 265 leitos de terapia intensiva na rede pública para pacientes com a doença. Atualmente, são 569 unidades, totalizando o maior número de vagas desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Também em março foram abertos 408 leitos de enfermaria Covid em unidades do SUS.

