O número médio de transmissão por infectado (RT) está estável em Belo Horizonte com o índice em 1,16, o que significa que, em média, cada 100 pessoas infectadas pela Covid-19 transmitem a doença para outras 116. Porém, o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura desta quarta-feira (24) mostra que as taxas de ocupação de terapia intensiva e enfermaria seguem em nível máximo de alerta, em vermelho, com as redes de saúde pública e privada ainda em colapso.

A taxa dos leitos de UTI destinados aos pacientes com o novo coronavírus está em 105,9%. Os números assustam ainda mais, porque este índice é registrado após a Prefeitura de Belo Horizonte anunciar a abertura de mais seis leitos de UTI Covid no SUS, totalizando agora 477 unidades de terapia intensiva. Somente neste mês, foram 194 novas unidades; no dia 1º a capital contava com 283 leitos. Com isso, a Rede SUS tem o maior número de UTIs desde o início da pandemia.

Além dos leitos de terapia intensiva, a PBH também abriu novas quatro vagas de enfermaria Covid, alcançando 1.152 leitos, mas a taxa de ocupação segue perto do limite, com 89,6% de unidades utilizadas no momento.

A situação dos hospitais particulares também segue em estado gravíssimo, com 115,4% de ocupação. Neste momento, 64 pacientes graves estão aguardando na fila por internação. A rede suplementar conta com 415 vagas disponíveis.

Ao todo, 135.433 testaram positivo para o novo coronavírus e 3.055 pessoas perderam a vida para a doença na capital. De acordo com o boletim, 123.682 pessoas se recuperaram da enfermidade e outras 8.696 seguem em acompanhamento médico.

Vacinados

Na capital, 205.865 profissionais de saúde da linha de frente, idosos e moradores de residências inclusivas receberam a primeira dose da vacina. Destes, 80.690 tomaram a segunda dose do imunizante.

Vacinação de idosos

A prefeitura começou a aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 75 anos nesta quarta-feira (24). Desde segunda-feira (22), moradores com 76 anos já estão sendo imunizados contra o coronavírus na capital mineira. A vacinação para estas faixas etárias vai até sexta-feira (26). A expectativa é imunizar cerca de 34 mil idosos nesta etapa.

Acamados

Pessoas com mobilidade reduzida ou acamados podem fazer o cadastro para receber a vacina em casa. Outras informações no portal da PBH.