Belo Horizonte amplia a blindagem contra o coronavírus nesta quinta-feira. Idosos de 61 anos, completos até 30 de abril, podem se vacinar. Moradores devem ficar atentos aos horários de atendimento e locais onde serão aplicadas as doses.

Nos postos de saúde e postos fixos, a imunização acontece das 7h30 às 16h30. Já nos drive-thru, das 8h às 16h30. Quem tem mais de 61 anos, mas ainda não recebeu a proteção, também pode comparecer aos locais. Clique aqui e confira os endereços.



É preciso levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos, sem exceção, devem usar máscara e respeitar o distanciamento para evitar a contaminação pelo vírus.

No sábado, poderão se vacinar os trabalhadores da saúde de 40 anos ou mais, que foram cadastrados no portal da prefeitura até 13 de abril. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as vacinas para o público contemplado nesta fase estão garantidas, não sendo necessário chegar aos locais antes do horário inicial.

Em BH, após orientação do Ministério da Saúde, a prefeitura não faz mais reserva para a aplicação de reforço. Todas as doses recebidas têm sido utilizadas para ampliar a vacinação.