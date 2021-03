Na próxima segunda-feira (22), idosos com 76 anos já poderão ser vacinados contra a Covid-19 em Belo Horizonte. As pessoas com 75 anos vão poder receber a primeira dose a partir da quarta-feira (24). A expectativa é imunizar cerca de 34 mil idosos desta faixa etária moradores da capital até a sexta-feira (26).

O horário para vacinação será das 7h30 às 15h30 nos centros de saúde e nos postos extras. Nos postos drive-thru, o horário é das 8h às 15h. Veja a lista com todos os postos.

O idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. É obrigatório o uso máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações.

Acamados

Pessoas com mobilidade reduzida ou acamados podem fazer o cadastro para receber a vacina em casa. Os locais, horários e grupos contemplados para receber as vacinas devem ser consultados no portal da prefeitura.

Segunda dose

A PBH também recebeu 21,8 mil doses que serão usadas para vacinar idosos com 77 e 78 anos com a segunda dose. A imunização desse público com a primeira dose foi realizada nesta semana. Para as pessoas pertencentes a esse grupo que ainda não se imunizaram, a prefeitura segue com a vacinação nos Centros de Saúde, postos extras e drive-thru.

Cadastro profissionais de saúde

A prefeitura abriu nesta sexta-feira (19) o cadastro para a vacinação de trabalhadores da área da saúde que ainda não foram imunizados com a 1ª dose contra a Covid-19, que deve ser feito exclusivamente no formulário disponível no portal da PBH.

São considerados trabalhadores da saúde os indivíduos que atuam, por exemplo, em estabelecimentos de assistência, vigilância, regulação e gestão à saúde; estabelecimentos de saúde, tais como ambulatórios, cemitérios, clínicas, consultórios, drogarias, farmácias, funerárias, hospitais, laboratórios, unidades básicas de saúde. A lista completa está no formulário.

Após este cadastro, a imunização será realizada de acordo com as doses recebidas na capital e as orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.