A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretou estado de calamidade pública por causa da pandemia de coronavírus. A decisão foi publicada, nesta terça-feira (21), no Diário Oficial do Município (DOM).

Segundo a PBH, o decreto tem validade até 31 de dezembro deste ano. O objetivo da medida é conter a propagação da Covid-19 e tentar minimizar os impactos socioeconômicos e financeiros provocados pela doença. Agora, o documento será submetido à aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Ainda de acordo com o decreto, a situação de emergência pela pandemia, que já havia sido declarada em Belo Horizonte em 17 de março, está mantida. Esta medida permitiu, por exemplo, a interrupção das atividades não essenciais do poder municipal.

Números

De acordo com o balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nessa segunda-feira (20), Belo Horizonte tem 460 casos confirmados de Covid-19. Oito mortes por causa da doença foram registradas.

Isolamento social

A flexibilização da quarentena em Belo Horizonte está descartada nas próximas semanas. Pelo menos por enquanto. De acordo com o prefeito Alexandre Kalil, durante coletiva nessa segunda-feira, a pandemia está apenas começando e não há possibilidade de afrouxar o isolamento social na capital.



"A guerra começou e nos preparamos para ela. Ainda não sabemos onde o inimigo está e a quantidade. É algo realmente assustador, apavorante", frisou o prefeito. O isolamento social na metrópole teve início há um mês, com a implementação do decreto 17.034, que determinou fechamento de vários tipos de estabelecimentos, como restaurantes, bares, casas noturnas, salões de beleza e shoppings.



Justamente por conta da quarentena na cidade, o prefeito acredita que Belo Horizonte será a primeira capital a sair do isolamento no país.

Texto do decreto

DECRETO Nº 17.334, DE 20 DE ABRIL DE 2020.



Declara estado de calamidade pública no Município de Belo Horizonte, em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o Coronavírus – COVID-19.



O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica, tendo em vista o disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em razão dos efeitos decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus – COVID-19 – e considerando que:



I – em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS – decretou a disseminação da Covid-19 como uma pandemia mundial;

II – a doença provocada pela Covid-19 necessita de medidas coordenadas, integradas e cooperadas de âmbito nacional, regional e local;

III – na esfera federal, com o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, o Congresso Nacional reconheceu para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública;

IV – o Estado de Minas Gerais decretou estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus – COVID-19 – no âmbito de todo o território do Estado, por meio do Decreto nº 47.891, de 20 de março de2020;

V – a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu o Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Minas Gerais, em decorrência de doenças infecciosas virais – 1.5.1.1.0 (COVID-19) –, por meio da Portaria nº 1.106, de 16 de abril de 2020, publicada em 17 de abril de 2020,



DECRETA:

Art. 1º – Fica declarado, para fins de aplicação do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, estado de calamidade pública no Município de Belo Horizonte, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus – COVID-19.



Parágrafo único – O estado de calamidade pública de que trata o caput será submetido à deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG –, nos termos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 2º – Ficam mantidas as disposições contidas na declaração de situação de emergência de que trata o Decreto nº 17.297, de 17 de março de 2020.

Art. 3º – Aplica-se ao período de calamidade pública, no âmbito do Poder Executivo, o disposto no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 4º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a eficácia do art. 1º à aprovação da ALMG.



Belo Horizonte, 20 de abril de 2020.

Alexandre Kalil

Prefeito de Belo Horizonte