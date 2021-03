Com a rede hospitalar à beira de um colapso por causa do aumento dos casos da Covid-19, a prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta quinta-feira (18), a abertura de 18 novos leitos de UTI para pacientes com a doença no SUS.

Com este aumento, são 411 leitos para tratamento de pessoas com suspeita e confirmação do coronavírus na rede pública e a taxa de ocupação de UTIs caiu de 91,1%, para 85,4% no SUS.

Considerando os leitos de terapia intensiva Covid SUS e da rede privada, o percentual de ocupação está em 96,6%.

Já na rede suplementar, no entanto, não há vagas disponíveis. Há 386 pacientes e 353 unidades disponíveis.