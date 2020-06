O número de exames realizados diariamente para diagnosticar a Covid-19 irá dobrar em Belo Horizonte. O salto na capacidade de testes será possível graças ao novo laboratório que começou a funcionar nesta segunda-feira (22). O espaço administrado pela prefeitura fica no bairro Carlos Prates, região Oeste da capital.

Montando com recursos da iniciativa privada e da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o Laboratório Municipal de Biologia Molecular poderá, nas próximas semanas, aumentar ainda mais essa capacidade. A expectativa é que chegue a 600 de testes PCR a cada 24 horas.

Antes, os exames para confirmar o novo coronavírus em moradores da capital eram feitos na Fundação Ezequiel Dias (Funed). Segundo o gerente da rede ambulatorial especializada da prefeitura, André Menezes, a ideia é atender, inicialmente, mais trabalhadores da saúde e populações mais vulneráveis, como moradores de rua.

"Nós tínhamos entre 100 e 150 exames do município que eram feitos diariamente na Funed, com o perfil de três grupos: trabalhadores da saúde de assistência direta, pacientes em estado grave, com síndrome respiratória aguda grave, e pessoas que morreram com suspeita de Covid-19", disse.

Menezes observa que a intenção é que, de 30 a 50 dias, todos os grupos que buscarem a rede municipal de saúde possam ser atendidos. "A dificuldade de afirmar quando chegaremos a um número maior é que depende muito do andamento da epidemia".