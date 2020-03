A segunda-feira (9) deve ser de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas na região metropolitana de Belo Horizonte. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que a temperatura na capital mineira deve ficar entre 16°C e 30°C ao longo do dia.

O Inmet espera maior volume de chuvas no leste e no norte de Minas Gerais, com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Noroeste, Norte e do Jequitinhonha.

Nas regiões do Rio Doce, Mucuri e Central, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Nesse sábado (7) subiu para 73 o número de mortos em função do período de chuvas no estado. O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de um homem de 81 anos, que sofreu um acidente de barco enquanto trafegava pelo rio São Francisco, na sexta-feira, em Pirapora, no Norte de Minas. Foram 11 mortes de 1º de outubro de 2019 a 23 de janeiro de 2020. Desde então, a Defesa Civil de Minas Gerais registrou 62 óbitos relacionados às chuvas intensas.