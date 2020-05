Belo Horizonte registrou o dia mais frio do ano, após os termômetros marcarem 10°C, com sensação térmica de -1°C na madrugada deste domingo (10), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O vento na capital chegou a 45 km/h.

No sábado (9), a capital já havia registrado a menor temperatura de 2020. Na estação Cercadinho, no bairro Buritis, região Oeste, os termômetros macaram 10,6ºC nas primeiras horas do dia.

O frio deve permanecer durante todo o domingo, por causa da presença de nuvens. A temperatura máxima pode chegar a 23°C. Ainda segundo o Inmet, a massa de ar polar que atua sobre Minas Gerais começou a perder força e os próximos dias devem ser mais quentes.

7h43 - Neste domingo (10) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura baixa. A mínima foi de 10,5 °C , máxima estimada de 24 °C e a umidade relativa mínima em torno de 40% à tarde. Fonte: Defesa Civil de BH pic.twitter.com/MlRN45HHCt — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) May 10, 2020

Em Minas Gerais, a mais baixa temperatura foi registrada em Caldas, no Sul do Estado, onde os termômetros marcaram 3,4ºC. O dia mais frio do ano no Estado ocorreu nesse sábado (9), em Monte Verde, também na região Sul, com 2,3ºC.

Para a segunda-feira (11) são esperadas geadas nos municípios próximos à Serra da Mantiqueira. A temperatura nessas regiões continua entre 2ºC e 4ºC.