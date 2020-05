Os belo-horizontinos podem tirar os agasalhos do armário. A semana promete ser de baixas temperaturas na capital. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade registrou o dia mais frio em 2020 nesta segunda-feira (4), com 11,8° C, no bairro Belvedere, região Centro-Sul.

De acordo com o coordenador do Inmet, Lizandro Gemiacki, uma massa de ar polar deve chegar em Minas na quarta (6) ou quinta-feira (7). Com isso, a expectativa é de tempo ainda mais frio, principalmente no próximo fim de semana. Chuvas rápidas não estão descartadas.

Os termômetros, entre sexta-feira (8) e domingo, devem variar entre 11° C e 20° C.

Interior

Baixas temperaturas também devem ser registradas no interior, segundo o Inmet. “A massa fria deve avançar em grande parte do Estado e deve atingir, além da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro, o Sul, Noroeste e Zona da Mata”, destacou Gemiacki.

Nesta segunda-feira, Monte Verde, no Sul do Estado, registrou a menor temperatura no território mineiro, com 4° C.