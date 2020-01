Durante o período de chuva, os moradores dos aglomerados e áreas de risco de Belo Horizonte ficam em alerta por conta dos riscos de deslizamentos e alagamentos. Segundo a Defesa Civil, no acumulado de chuva de janeiro, até as 15h desta sexta-feira (3), as regiões mais afetadas foram a Noroeste, com 146,2 mm; Oeste, com 131 mm e Venda Nova, que choveu, em poucas horas, 129, 2 mm.

De acordo com a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel), 1.100 casas estão em áreas de risco geológico nas vilas e favelas. A maioria dessas residências está localizada nos aglomerados da Serra, na região Centro-Sul, onde choveu 120,6, 37% do esperado e no Taquaril, na região Leste, onde o índice chegou a 30%, com o registro de 97,8 mm.

17h31 - Céu parcialmente nublado. No decorrer da noite há possibilidade de pancadas de chuva. Agora faz 24ºC e 70% de umidade relativa do ar.

Fonte: Defesa Civil de BH.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/GRDHoTiV4J — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) 3 de janeiro de 2020

A orientação da PBH para quem vive nesses locais é ficar atento aos sinais de risco como trincas e rachaduras nas paredes, chão ou perto dos barrancos. Cercas, árvores e postes inclinados também devem ser observados, assim como degraus no terreno causados pela movimentação de encostas.

Muros e paredes estufados também são sinal de alerta e nesses casos, a população deve entrar em contato com o disque vistoria da Urbel no telefone 3277-6409. A ligação deve ser feita em horário comercial, ou com a Defesa Civil pelo 199, que funciona 24 horas.

PEAR

A prefeitura informou que o Programa Estrutural em Área de Risco (PEAR) atua nas vilas e favelas para evitar acidentes graves e que trabalho é executado por de meio de vistorias, obras de manutenção, intervenções com mão de obra do morador e atividades de prevenção ao risco geológico.

Além disso, técnicos da Urbel realizam atividades de prevenção ao risco para alunos da Escola Integrada e capacitam os voluntários, dos Núcleos de Defesa Civil (Nudec) e Núcleos de Alerta de Chuva (NAC), para que atuem como parceiros da Prefeitura nas áreas de risco.

Durante o período chuvoso, o PEAR realiza o acompanhamento dos dados pluviométricos e repassa o alerta aos voluntários. O programa ainda realiza o monitoramento de moradias com sinalização através de faixas, colocação de lonas nas encostas e isolamento de cômodos, obras emergenciais, remoções preventivas, temporárias e definitivas.