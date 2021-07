Belo Horizonte registrou 10°C na madrugada deste a sábado (3) e máxima na capital mineira fica em torno dos 23ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica claro a parcialmente nublado com temperatura baixa ao longo do dia. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 30%.

Minas Gerais

Em Minas, o sábado amanheceu com geada em pontos isolados do Sul do estado e nevoeiro no Leste.

Apesar das temperaturas mínimas esboçarem ligeira elevação, o frio persiste no decorrer do fim de semana, principalmente nos períodos da manhã e noite.

Como o tempo ficará predominantemente aberto, segue o cenário favorável para que os índices de umidade caiam para valores críticos, inferiores a 30%, especialmente no Norte e Oeste mineiros.