Após uma sábado de muita chuva, a presvisão do tempo para este domingo (10), em Belo Horizonte, é de céu nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima na capital foi de 20°C e a máxima pode chegar a 30°C, com a umidade relativa mínima do ar em torno de 50% no período da tarde.

Até 18h deste sábado (9), a Defesa Civil regisgtrou um grande volume de chuva na Regional Centro-Sul: já ultrapassou a média histórica esperada para todo o mês - o equivalente a 99,7% da média histórica (329,1 mm).

7h19 - Neste domingo (10), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. A mínima foi de 20 °C, máxima estimada de 30 °C e a umidade relativa mínima em torno de 50% à tarde.@prefeiturabh @OficialBHTRANS pic.twitter.com/RYsyf06vOX — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 10, 2021

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) EM JANEIRO - até 7h do dia 10:

Barreiro - 153,4 (46,6%)

Centro Sul - 339,2 (103,1%)

Leste - 214,6 (65,2%)

Nordeste - 257,2 (78,2%)

Noroeste - 254,2 (77,2%)

Norte - 163,8 (49,8%)

Oeste - 246,4 (74,9%)

Pampulha - 241,4 (73,4%)

Venda Nova - 206,4 (62,7%)

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) NAS ÚLTIMAS 24H - em 10/01/2021 às 7h:

Barreiro - 4,8 (1,5%)

Centro Sul - 51,6 (15,7%)

Leste - 34,6 (10,5%)

Nordeste - 32,2 (9,8%)

Noroeste - 54,4 (16,5%)

Norte - 10,8 (3,3%)

Oeste - 21,8 (6,6%)

Pampulha - 34,2 (10,4%)

Venda Nova - 44,0

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) NAS ÚLTIMAS 12H - em 10/01/2021 às 7h:



Barreiro - 4,2

Centro Sul - 7,6

Leste - 11,0

Nordeste - 6,4

Noroeste - 6,8

Norte - 3,0

Oeste - 6,2

Pampulha - 5,8

Venda Nova - 3,2

O órgão alerta para cuidados durante as tempestades:

⠀

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial em áreas de encostas e morros.

Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água, avise imediatamente a Defesa Civil (199).

Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.