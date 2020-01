Os belo-horizontinos vão voltar a conferir o horário e a temperatura do momento por meio de relógios digitais espalhados pelas principais ruas e avenidas da cidade. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira (7) um edital para a concessão referente à instalação de cem relógios e outros cem mobiliários urbanos para publicidade.

A empresa vencedora deverá cumprir a instalação, operação e manutenção dos aparelhos. Como contrapartida, a concessionária poderá explorar, de forma exclusiva, publicidade nos referidos equipamentos.

Belo Horizonte chegou a ter 350 relógios digitais espalhados pela cidade. A iniciativa teve início em 2003, mas foi encerrada em 2014, após encerramento contratual com a empresa que explorou os equipamentos por dez anos. A mesma empresa chegou a vencer uma nova licitação, mas o certame foi contestado na Justiça por uma outra pessoa jurídica participante.

O valor mínimo de outorga no edital lançado esta semana é de R$ 42,9 milhões - valor estimado pelo município por meio do estudo de viabilidade econômica. O prazo de validade do contrato administrativo da concessão de uso é de 20 anos. A entrega dos envelopes deve ser feita até o dia 12 de fevereiro na Secretaria Municipal de Política Urbana (avenida Álvares Cabral, 217, 10º andar, Centro).

O edital contendo todas as informações está disponível no portal da Prefeitura.