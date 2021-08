Pessoas de 30 anos, que recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Belo Horizonte nesta sexta-feira (13), poderão agendar o horário da imunização. Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, este é um projeto experimental com objetivo de levar mais comodidade aos usuários. O agendamento pode ser realizado pela internet, veja aqui.

A opção de agendamento também será disponibilizada para as próximas faixas etárias e a marcação poderá ser feita apenas no dia da convocação do grupo. Ainda segundo a prefeitura, o sistema com opção de hora marcada ofertará 140 vagas por dia, em dez Centros de Saúde fixos, localizados nas nove regionais do município. Confira aqui os locais que oferecem o serviço.

Os horários serão, inicialmente, no período da tarde, de segunda a sexta-feira, e de acordo com a disponibilidade de vagas do sistema. Para a marcação os usuários devem utilizar, preferencialmente, os navegadores Internet Explorer, Edge e Mozila Firefox. "A ampliação do número de unidades e de vagas será feita após avaliação da adesão", informou a PBH em nota.

