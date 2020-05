O tradicional Arraial de Belo Horizonte foi suspenso diante da pandemia do novo coronavírus. A festa, que é uma das maiores da capital mineira e acontece sempre em junho e julho está sem previsão de data.

O comunicado foi feito nesta quinta-feira (30) pela Empresa de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). "Diante do contexto da pandemia do novo coronavírus, o Arraial de Belo Horizonte 2020 está suspenso a princípio. A Belotur ainda está avaliando o cenário para uma decisão final, mantendo sempre o diálogo com os grupos de quadrilheiros e com a União Junina Mineira", dz a nota

O ano passado a festa reuniu cerca de 100 mil pessoas na Praça da Estação e contou com a apresentação de 40 quadrilhas no tablado, além de cinco shows no palco. Quem esteve na praça pôde experimentar ainda as delícias da culinária típica junina, como caldos, tropeiro, quentão e canjica, a preços atrativos. Já a Vila Gastronômica teve ambientação junina e conjuntos de mesas e cadeiras de madeira e pufs, fato que proporcionou conforto para quem ali degustou a boa comida de restaurantes típicos mineiros.