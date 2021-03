Termina nesta terça-feira (30) o prazo para que interessados em arrematar um dos 29 veículos apreendidos de traficantes em Minas Gerais deem os lances no leilão realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O certame tem oportunidade a partir de R$ 125.

Lances, a partir de R$ 125, podem ser dados até esta terça-feira

Os automóveis disponíveis podem ser conferidos neste link. Dentre os bens também há motocicletas. O patrimônio é disponibilizado para lances a partir de 50% do valor avaliado. Os arrematadores ficam isentos de eventuais multas e encargos anteriores à compra.

Este é o 11º leilão de bens de criminosos realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em Minas Gerais. Nos dez primeiros certames, cerca de R$ 1,6 milhão foram arrecadados. Mais de 260 itens já foram arrematados.

O valor angariado é destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que financia políticas de segurança pública e de combate ao crime de tráfico de entorpecentes. Do montante total, até 40% é convertido em investimentos para projetos nos estados que efetuaram apreensões e reforço das ações de repressão a esse tipo de delito.

Uma das ações financiadas é o “Tô de Boa”, que tem o objetivo de prevenir o envolvimento de jovens com o tráfico de drogas. O projeto é inspirado no Programa Fica Vivo, implementado em Minas Gerais em áreas que registram maior concentração de crimes e que atua na prevenção e na redução de homicídios dolosos de adolescentes e jovens de 12 a 24 anos.

No período da pandemia de coronavírus, os leilões ocorrem de forma exclusivamente on-line. Os itens que requerem inspeção podem ser visitados previamente, com agendamento para segurança dos interessados. Os anúncios são feitos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

