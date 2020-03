Com a previsão de funcionar a partir do dia 1° de abril, o Centro Especializado em Covid-19 de Betim (Cecovid-Betim), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem 92 vagas disponíveis para cargos técnicos de enfermagem, enfermeiro, agente administrativo, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, farmacêutico e auxiliar de farmácia. Os salários vão de R$ 2 mil a R$ 7 mil.

A contratação emergencial é realizada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS) e as inscrições devem ser feitas até este domingo (29). Para isso, basta enviar o currículo com os contatos para o e-mail: selecao.cecovidbetim@gmail.com. Para se candidatar a alguma vaga, é indicado ter experiência em terapia intensiva ou em atendimentos de urgência e emergência.

Inicialmente, os profissionais selecionados irão atuar nos 50 leitos do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), que serão instalados no Hospital Público Regional de Betim (HPRB). Mas a ideia é que, após a conclusão das obras do Centro Materno Infantil, que fica ao lado da construção do HPRB, o Cecovid seja transferido para lá e, desta forma, o atendimento será ampliado para 170 leitos, conforme a demanda.

