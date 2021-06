Pessoas com idade entre 56 e 58 anos serão vacinadas contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (22) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ampliação, conforme informou a prefeitura da cidade, ocorre após a chegada de uma nova remessa de imunizantes. A expectativa é que 9,4 mil moradores sejam contemplados com a imunização.

Para este público, a vacinação ocorrerá em 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h. Nesta terça, recebem a primeira dose as pessoas de 58 anos. Já na quarta (23) será a vez daqueles com 57 e, na quinta (24), os de 56.

Também foram incluídas na ampliação as mulheres que estão amamentando bebês de até seis meses de idade. Para elas, assim como para gestantes e puérperas, com ou sem comorbidades, a dose será aplicada no Centro de Especialidades Divino Braga, das 8h às 17h, até a próxima sexta-feira (25).

Demais grupos e aplicação da segunda dose

A partir de quarta, caminhoneiros que fizeram cadastro no site da prefeitura também poderão se imunizar contra a doença. Para eles a aplicação será no antigo Betim Shopping, na avenida Edmeia Matos Lazzarotti, 1.655.

Além disso, o município convoca as pessoas que já tomaram a primeira dose da CoronaVac e estão com a segunda em atraso.

Veja o cronograma:



População em geral de 56 a 58

Terça-feira (22), pessoas com 58 anos

Quarta-feira (23), pessoas com 57 anos

Quinta-feira (24), pessoas com 56 anos.

Local e horário: nas 36 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h



Pessoas com comorbidades e com deficiência

Local e horário: nas 36 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h

Caminhoneiros

De quarta-feira (23) a sexta-feira (25); local e horário: Betim Shopping - av. Edmeia Matos Lazzarotti, 1655; das 8h às 17h

Gestantes e puérperas, com e sem comorbidades, e lactantes com bebês de até 6 meses

Até sexta-feira (25); local e horário: Centro de Referência em Especialidades Divino Braga, (av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1500, Chácara), das 8h às 17h



Trabalhadores e estagiários da saúde

Por meio de agendamento; local: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) - rua Tocantins, número 301, Brasiléia

