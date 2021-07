A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, autorizou, nesta terça (27), o retorno do público aos jogos. Com isso, o Betim Futebol, que disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro, poderá atuar com o apoio da torcida a partir deste sábado (31).

Segundo a administração municipal, a Arena Vera Cruz, onde o clube é mandante dos jogos, poderá receber torcedores com 50% da capacidade, que atualmente é de 1.834 pessoas, segundo a Federação Mineira de Futebol (FMF).

No documento de autorização enviado à FMV, a prefeitura ressaltou que a cidade está na Onda Amarela do programa Minas Consciente, do governo do Estado, e precisa seguir o protocolo para eventos com a presença de grande público, que inclui lotação máxima de 600 pessoas ou de até 50% da capacidade total dos estádios, além de distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os presentes e obrigação de controle.

"É preciso garantir a biossegurança das pessoas, por isso a autorização foi concedida mediante regras. Voltaremos, paulatinamente, com eventos de outras modalidades, também com protocolos, claro. No caso do futebol profissional, a Federação Mineira estabeleceu padrões juntamente com o Estado. Para as demais, teremos que definir os padrões e isso ocorrerá ao longo do mês de agosto", explicou o prefeito Vittorio Medioli.

No próximo sábado (31), o Betim Futebol enfrenta o Democrata de Governador Valadares, às 11h, pela sexta rodada da competição.

Ainda de acordo com a prefeitura, será obrigatório o uso de máscara, a medição de temperatura na entrada, além da disponibilização de álcool 70% em pontos estratégicos do local.

