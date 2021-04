A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, iniciará a vacinação dos trabalhadores das Forças de Segurança contra a Covid-19 nesta quinta-feira (22). A imunização será feita por ordem decrescente de idade, de acordo com a listagem repassada por cada comando ao município.

Conforme o Executivo, serão imunizados os profissionais das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Agente do Sistema Penal e Defesa Civil. A expectativa é que, no primeiro dia, 120 agentes recebam a primeira dose do imunizante, que será aplicada no Serviço de Atendimento à Covid-19, anexo ao Cerest.

"A imunização deste grupo está sendo realizada de acordo a Nota Técnica nº 297/21 do Ministério da Saúde. Inicialmente serão vacinados os profissionais envolvidos no atendimento ou transporte de pacientes, no resgate e atendimento pré-hospitalar, na vacinação contra Covid-19 e os que atuam nas ações de vigilância das medidas de contenção da transmissão do vírus", informou o Executivo municipal, em nota.

A prefeitura também declarou que a aplicação da vacina será realizada por meio de agendamento, que será informado ao trabalhador por meio do e-mail informado no cadastro, que é feito neste link. Além disso, no dia marcado para a vacinação, o trabalhador deverá comparecer ao Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest) e apresentar carteira funcional ou outro documento que comprove sua identidade.

