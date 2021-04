A Prefeitura de Betim anunciou que irá flexibilizar as medidas restritivas no município a partir desta quinta-feira (22). A cidade passará para a Onda Vermelha, o que permite retorno de várias atividades que eram proibidas na Onda Roxa, de acordo com o decreto municipal nº 42.677, com validade até 31 de maio.

Na prática, significa que atividades essenciais como agências bancárias e casas lotéricas; farmácias; supermercados, sacolões, lojas de conveniência, postos de combustíveis, assim como óticas, fábricas, dentre outras, podem funcionar sem limite de restrição.

Já as atividades consideradas como não essenciais estão autorizadas a abrir suas portas entre 10h e 16h. A medida é válida para o comércio em geral, assim como salões de beleza e centros de lazer.

Por outro lado, restaurantes, lanchonetes, bares e afins podem ficar abertos das 10h às 20h. No entanto, segue proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Já as academias de ginástica poderão funcionar de 6h às 10h e de 18h às 20h. Shoppings, galerias e feira shopping têm permissão para abrir das 11h às 20h.