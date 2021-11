Moradores de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que ainda não se vacinaram contra a Covid-19, terão uma nova chance. A cidade promoverá o "Mês D de Vacinação" para completar o esquema vacinal de todos os moradores já deveriam estar 100% imunizados na cidade.

A iniciativa começa neste sábado (13) e será estendida por todos o mês de novembro. Para quem precisar tomar a vacina nos sábados e domingos em Betim, basta se dirigir aos postos de vacinação itinerantes montados nos shoppings Monte Carmo e Partage, das 14h às 20h, além das feiras livres nos bairros Alterosas e Teresópolis, das 8h às 12h.

Durante os dias de semana, um veículo equipado com uma sala de vacina percorrerá todas as regiões da cidade das 18h às 21h. Instituições de ensino superior também contarão com postos de imunização, assim como as 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS's) da cidade, que continuam oferecendo a vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Caso seja necessário, o morador poderá receber a primeira dose e a de reforço contra o coronavírus. No caso da terceira dose, é preciso que a aplicação anterior tenha completado seis meses. No ato da vacinação, serão exigidos documento de identidade com foto, comprovante de endereço, Cartão SUS e cartão de vacinação.

Confira os locais e endereços dos postos itinerantes que participarão do mutirão:

16/11 - Avenida Sycaba n° 1081 (estacionamento), Icaivera (18h às 21h)

Próximo à padaria e confeitaria Spaço Gourmet

17/11 – Rua Silva Lima, n° 35, Vianópolis (18h às 21h)

Próximo à praça da Administração Regional Vianópolis

18/11 – Avenida Dr. José Mariano com rua Vereador Paulo Drummond (18h às 21h)

Próximo à base móvel da Polícia Militar

19/11 – Av. Tapajós, Imbiruçu (18h às 21h)

Próximo a praça do São Caetano

19/11 – Praça do Mercado Central (8h às 13h)

Em frente ao Supermercado Luna

21/11 – Avenida Campos Eurique (8h às 12h)

Feira do Alterosas, em frente à 188ª CIA da PMMG

22/11 – Rua Marrocos, n° 100, Petrovale (18h às 21h)

CEU Petrovale

23/11 – Rua Duque de Caxias com avenida Belo Horizonte (18h às 21h)

23/11 – Praça do Dom Bosco, Alterosas (18h às 21h)

Base da PMMG anexa à praça

25/11 – Praça do Encontro, Centro (18h às 21h)

Próximo ao Supermercado Luna da Avenida, Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 50

26/11 – Praça do Sítio Poções, Norte (18h às 21)

Próximo ao Cras Norte/ Em frente ao Supermercado DIA

27/11 – Mercado Central, Centro (8h às 13h)

Em frente ao Supermercado Luna

28/11 – Rua Duque de Caxias com avenida Belo Horizonte (8h às 12h)

Feira do Teresópolis

29/11 – Rua José Teixeira de Oliveira, PTB (18h às 21h)

Praça do PTB, em frente ao CPC

30/11 – Rua Peçanha com rua Patrocínio, Vila Cristina/Imbiruçu (18h às 21h)

Antigo local da base móvel da PMMG

01/12 – Avenida Belo Horizonte com rua Florianópolis, Alterosas (18h às 21h)

Próximo a base comunitária da PMMG

Leia mais:

Chance de Carnaval seguro em Minas depende de avanço da vacinação contra a Covid, diz secretário

Variante Delta do coronavírus já matou 42 pessoas em Minas; sete óbitos foram registrados em BH