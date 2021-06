Mulheres grávidas e puérperas (que tiveram filhos há até 45 dias) sem comorbidades, acima de 18 anos, serão vacinadas neste sábado (18) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A estimativa da prefeitura é imunizar, com doses da Pfizer, cerca 3.500 de pessoas que estão cadastradas no sistema público de saúde da cidade.

O mutirão para esse público vai ser realizado das 9h às 17h, em três postos, divididos conforme a idade. Gestantes e puérperas de 18 a 24 anos devem se dirigir ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). As de 25 a 30 serão vacinadas no Betim Shopping. Já as que têm mais de 31 anos, no Centro Administrativo da prefeitura (confira os endereços no fim da reportagem).

Para receber as doses, é preciso apresentar documento de identidade e a caderneta da gestante ou cartão de pré-natal. Já as puérperas devem comprovar a data do parto - que deve ser de até 45 dias - apresentando um dos seguintes documentos: a caderneta da gestante, cartão de pré-natal, relatório de alta hospitalar do parto, a certidão de nascimento ou de óbito da criança.

Também será retomada a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades. A imunização desse grupo ocorre a partir da próxima segunda-feira (21), no Centro de Especialidades Divino Ferreira Braga. Para receber o imunizante, elas devem apresentar um relatório médico que prescreva e ateste a avaliação do risco benefício da imunização. No SUS-Betim, cerca de 300 mulheres fazem o pré-natal de alto risco e devem ser vacinadas.

Serviço:

Data: 19 de junho, das 9h às 17h

Locais:

De 18 a 24 anos Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) - rua Tocantins, número 301, Brasiléia

De 25 a 30 anos Betim Shopping - avenida Edmeia Mattos Lazzaroti, 1.655, bairro Ingá

De 31 anos ou mais Centro Administrativo da Prefeitura - rua Pará de Minas, 640, Brasiléia

