O Centro Materno-Infantil, em Betim, passou a ter, desde a tarde de quinta-feira (2), um heliponto que, além de fazer o resgate aéreo de vítimas de acidentes nas estradas, poderá ser usado para transportar pacientes graves de Covid-19.

O prédio fica ao lado do Hospital Público Regional de Betim e abriga o Centro de Cuidados Intensivos para a Covid-19 (Cecovid-4). Um elevador levará as vítimas diretamente ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Para entrar em funcionamento, o heliponto precisou da aprovaçaão do Ministério da Defesa. Ele será utilizado principalmente para o resgate e atendimento de vítimas de acidentes nas duas estradas que cortam a cidade, a 381 e a 262.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Guilherme Carvalho, ter um heliponto disponível para a rede do Sistema Único de Saúde em Betim significa poder salvar mais vidas.

"Este recurso possibilitará o atendimento a parturientes, principalmente aquelas cuja gravidez é de alto risco, recém-nascidos de baixo peso que necessitam de internação numa unidade de Neonatologia, além de vítimas de traumas que necessitam de um atendimento de urgência", assinala.