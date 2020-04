A prefeitura de Betim iniciará, a partir de quarta-feira (22), a abertura gradual do comércio. De acordo com o decreto municipal publicado no dia 18, fica autorizado o funcionamento de estabelecimentos de pequeno fluxo de pessoas. Mas eles devem seguir uma série de determinações para funcionar.

Segundo o Decreto 42.082, fica autorizado o funcionamento de estabelecimentos que não gerem aglomerações. É obrigatório o uso de máscara para os frequentadores e funcionários. Ainda é preciso que na entrada do local tenha placa informando a lotação máxima. Segundo a prefeitura, o limite é um cliente para cada três metros quadrados. Assim, uma loja de 30 metros quadrados pode ter 10 pessoas simultaneamente, por exemplo.

Além disso, todos que forem entrar nos locais deverão ser aferidos por termômetros, além de passar por higienização com álcool gel. De acordo com a prefeitura, o estabelecimento que não seguir as determinações poderá ter o alvará suspenso ou cassado.

O decreto municipal deixa claro que a flexibilização pode ser suspensa, caso seja constatado aumento de casos de Covid-19 na cidade.

Estabelecimentos com grande fluxo de pessoas seguirão fechados, como cinemas, teatros e clubes.