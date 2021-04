Doze frascos de vacinas contra a Covid-19, que correspondem a 120 doses, foram perdidos após uma pane no refrigerador da Unidade Básica de Saúde do bairro Cruzeiro do Sul, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a prefeitura, um técnico de manutenção da secretaria esteve na UBS nesta segunda-feira (5) para verificar o que provocou o defeito. "O equipamento é novo, está na garantia e a assistência técnica do fabricante foi acionada".

Além dos frascos de vacinas contra a Covid-19 foram perdidos outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. A prefeitura informou que técnicos ainda vão contabilizar e emitir um relatório com as perdas. "Uma câmara fria reserva, que já estava na unidade, será reativada e as vacinas substituídas".

Cronograma de vacinação na cidade:

UBSs Alcides Braz, Angola, Bueno Franco, Homero Gil, e Vila Cristina - vacinação das 7h às 18h:

1/4 - 70 anos

02/4 - 69 anos

03/4 - 68 anos

UBS Alterosas, Alvorada, Bandeirinhas, Cachoeira, Capelinha/Caic, Campos Elíseos, Cidade Verde, Citrolândia, Colônia, Cruzeiro do Sul, Dom Bosco, Duque de Caxias, Guanabara, Icaivera, Imbiruçu, Jardim Petrópolis, Laranjeiras, Marimba, N. Sra. de Fátima, Nova Baden, Novo Amazonas, Parque do Cedro, Paulo Camilo, Petrovale, PTB, Teresópolis, Trincheira, Universal, Vianópolis, Vila Bemge, Vila Recreio - vacinação das 7h às 18h:

1/4 - 69 e 68 anos.

Confira o endereço das 36 UBS no site da prefeitura.