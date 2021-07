A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, prorrogou até a próxima sexta-feira (30), o prazo da consulta popular sobre o retorno das aulas presenciais na rede municipal da cidade.

A pesquisa vai avaliar a preferência de pais ou responsáveis sobre o modelo de ensino oferecido - híbrido (presencial, com revezamento de turmas) ou remoto (em casa, via plataforma virtual ou material impresso).

O objetivo é organizar o plano de trabalho para retorno de cerca de 59 mil estudantes, que inclui alunos do ensino fundamental, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), dos Centros Infantis Municipais e das creches conveniadas, marcado para agosto.

A retomada das aulas acontecerá sob o formato híbrido, de modo que a turma será dividida em grupos: um grupo virá para a unidade escolar (ensino presencial), enquanto o outro permanecerá realizando atividades orientadas pelos professores em casa, conforme cronograma apresentado pela unidade escolar. Na semana seguinte, as turmas se alternam.

Os pais poderão optar por um dos dois modelos oferecidos: o ensino híbrido ou remoto, em que o aluno não frequentará as aulas presenciais. Nesse caso, ele continuará estudando em casa e realizando as atividades enviadas pelos professores. As atividades poderão ser impressas ou acessadas via recursos tecnológicos.

A consulta popular pode ser feita neste link.