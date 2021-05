Moradores de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com comorbidades terão mais uma oportunidade para se cadastrarem para a vacinação contra a Covid-19 na cidade. A inscrição será reaberta nesta quinta-feira (20) para pessoas de 18 a 59 anos que tenham algum tipo de doença pré-existente descrita no Plano Nacional de Imunização (PNI), como diabetes e hipertensão arterial. O formulário estará disponível até as 8h de 24 de mio no site da prefeitura.

O cadastro também estará aberto para quem está na mesma faixa etária e tenha deficiência permanente e receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), com síndrome de Down e doença renal crônica com necessidade de diálise, além de transplantados de órgãos sólidos como coração, pulmão, rim, pâncreas, intestino e fígado.

Além de fazer o cadastro, é preciso apresentar, no momento da vacinação, comprovantes da comorbidade como exames, receitas, relatório ou prescrição médica, com validade máxima de até 12 meses. Os beneficiários do BPC devem apresentar ainda um comprovante atual de recebimento do benefício.

De acordo com o secretário-adjunto de assistência da Saúde, Hilton Soares, a prefeitura não tem como garantir a imunização imediata de todas as pessoas que se cadastrarem. "No momento, manteremos a vacinação de pessoas com comorbidades de 43 a 59 anos, devido ao número de doses que recebemos da Secretaria de Estado de Saúde. Ampliaremos a vacinação desse grupo à medida que recebermos mais doses. Por isso, é importante que os moradores de Betim acompanhem em nossas redes sociais o calendário de vacinação", disse.

Leia Mais:

Brasil ultrapassa a marca de 441 mil mortes por Covid-19

Homem suspeito de planejar ataques terroristas no Brasil é preso em Minas