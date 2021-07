Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realiza, nesta quinta-feira (22), um mutirão para aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca em idosos de 62 anos. A imunização ocorre até às 17h em 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

Ao todo, a prefeitura do município espera completar o esquema vacinal de 19 mil pessoas de 60 a 64 anos. Desde terça-feira (20), receberam o reforço os moradores de 64 e 63. Nesta sexta (23), será a vez daqueles com 61 anos. Veja aqui onde vacinar.

Confira o cronograma:

Quinta-feira (22) - 62 anos

Sexta-feira (23) - 61 anos

Segunda-feira (26) - 60 anos

Para receber a segunda aplicação é necessário apresentar o cartão de vacina com o registro da primeira dose, além de um documento de identidade com foto. Quem foi vacinado contra a gripe nos últimos dias deve respeitar o intervalo mínimo de 14 dias para receber a vacina contra a Covid-19.

"É de extrema importância que as pessoas tomem a segunda dose da vacina para completar o esquema vacinal. Essa dose de reforço garante maior eficácia do imunizante", disse o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana.



CoronaVac

Para as pessoas que receberam a primeira dose da vacina Coronavac, a aplicação da segunda dose será feita por meio de agendamento. Desde terça o município agenda a imunização de mais de 7.700 pessoas de 56 a 58 anos e 48 e 47 anos.

Para este público, equipes das UBSs entrarão em contato com os usuários, por telefone ou por meio do Agente Comunitário de Saúde, para marcar dia e horário para aplicação.

Trabalhadores das indústrias

Nesta semana, Betim também imuniza os trabalhadores industriais. Segundo a prefeitura, este é um dos maiores grupos prioritários do município, com aproximadamente 50 mil pessoas. Nas grandes empresas, a vacinação está sendo realizada com o apoio dos departamentos de saúde da própria fábrica.

Já para os profissionais das indústrias de médio e pequeno porte, a imunização está sendo realizada no Betim Shopping e no Cerest, por meio de agendamento. Os trabalhadores devem aguardar o comunicado da empresa com os detalhes de dia e horário.

