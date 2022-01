As unidades de saúde de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão com o atendimento reforçado para receber pessoas com sintomas respiratórios. Nas 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, equipes da Saúde da Família priorizam esses pacientes desde essa quarta-feira (5).

Conforme informou a prefeitura da cidade, o quadro médico de pediatras foi reforçado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já no Hospital Público Regional, o número de leitos clínicos respiratórios da unidade de pediatria foi ampliado de dez para 28. Nas UPAs Teresópolis e Guanabara, o número de médicos clínicos agora também está mais amplo.

Segundo o secretário de Assistência em Saúde, Hilton Soares, a medida visa desafogar a demanda nas UPAs. “O reforço do atendimento faz parte do plano de contingenciamento que foi acionado pela Secretaria Municipal de Saúde em razão do aumento da procura nas unidades de saúde de usuários sintomáticos respiratórios. A secretaria segue monitorando a demanda nas unidades de saúde e outras ações poderão ser tomadas caso seja necessário,” afirmou.

Veja aqui os endereços das 37 Unidades Básicas de Saúde e das quatro Unidades de Pronto Atendimento do município.

