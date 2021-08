A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou neste sábado (21) o primeiro caso da variante Delta da Covid-19 na cidade. Segundo nota divulgada pelo Executivo municipal, a paciente é uma idosa de 73 anos.

Segundo a prefeitura, a paciente é moradora da região de Alterosas, que já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus e não tem histórico de viagens recentes. Ainda de acordo com a nota oficial, a idosa teve sintomas moderados, sem necessidade de ser encaminhada para a UTI.

A descoberta da nova variante se deu pela análise de amostra da pesquisa "Soroprevalência para SARS-CoV-2 em residentes de Betim, MG, 2020", que está em andamento desde abril de 2020 e já colheu cerca de 7 mil amostras.

Com a confirmação, a prefeitura faz um apelo para que os moradores da cidade compareçam aos postos de vacinação para tomar a segunda dose do imunizante.

Segundo a coordenadora da pesquisa, Ana Valesca Fernandes, é fundamental que a população não deixe de tomar a segunda dose da vacina. "Com as duas doses da vacina, a pessoa estará mais protegida e, caso infectada, desenvolverá um quadro mais brando da doença, como no caso da idosa contaminada em Betim, que, mesmo tendo comorbidade, não desenvolveu a forma grave da Covid-19", afirma a especialista que alerta para a manutenção de cuidados como o uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social.