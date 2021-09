Adolescentes com 16 anos sem comorbidades, moradores de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderão se vacinar contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (21).

Além disso, o público de 12 a 17 anos, com comorbidades ou deficiência permanente, e as jovens grávidas, puérperas ou as lactantes que ainda não tomaram a primeira dose também podem procurarar uma UBS de referência para serem imunizados.

De acordo com a prefeitura, o serviço estará disponível das 8h às 17h, nas 37 Unidades Básicas de Saúde do município. A expectativa é que 5 mil pessoas sejam imunizadas.

Para receberem a primeira dose da vacina, os adolescentes precisam estar acompanhados de um dos pais ou responsável, apresentando documento de identidade com foto, cartão do SUS, cartão de vacina e comprovante de endereço.

Já para os adultos com 18 anos ou mais que não se vacinaram quando convocados, a dose estará disponível no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), no bairro Brasiléia.

Segunda dose

A prefeitura vai completar o esquema vacinal dos caminhoneiros que já receberam a primeira dose contra a Covid-19 até 24 de setembro. Os profissionais que tiverem viagem marcada para a data prevista no cartão de vacina poderão antecipar a imunização. Esse público será atendido no Betim Shopping.

Trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e lactantes também recebem a segunda dose no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), no bairro Brasiléia.

Terceira dose

Os idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) começarão a receber a dose de reforço nas próprias instituições, a partir de quarta (22). As equipes da Secretaria de Saúde agendarão os dias para a vacinação. Cerca de 200 idosos institucionalizados devem receber a terceira dose.

As UBSs continuam aplicando a terceira dose para idosos com 80 anos ou mais, que receberam a Coronavac há mais de seis meses. As pessoas imunossuprimidas também podem tomar a dose de reforço no anexo do Cerest.

Para receber a terceira dose da vacina é necessário apresentar um documento com foto e o cartão de vacina com o registro das duas primeiras doses.

Veja o cronograma:

Dose 1

Terça-feira, 21 de setembro:

Adolescentes de 16 anos

Local: UBS

Horário: das 8h às 17h

Repescagem para público de 17 anos e adolescentes (de 12 a 17 anos) com comorbidades, deficiência permanente, jovens grávidas, puérperas ou lactantes, que ainda não tomaram a primeira dose quando convocados

Local: UBS

Horário: das 8h às 17h

Repescagem para adultos com 18 anos ou mais que não se vacinaram quando convocados

Local: anexo do Cerest, rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

Dose 2

Até 24 de setembro, conforme data no cartão de vacina

Caminhoneiros

Local: Betim Shopping - avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá

Horário: das 8h às 17h

Na data marcada no cartão de vacina

Gestantes, puérperas, lactantes e os trabalhadores da saúde

Anexo do Cerest - rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

População em geral e pessoas com comorbidades

Local: UBSs

Horário: das 8h às 17h

Dose 3

Continua a vacinação já iniciada:

Idosos com 80 anos ou mais, que receberam a Coronavac

Local: UBSs

Horário: das 8h às 17h

Pessoas imunossuprimidas

Local: anexo do Cerest - rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

A partir de 22 de setembro:

Idosos de ILPIs

Local: nas ILPIs, conforme agendamento com a instituição



