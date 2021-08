A Prefeitura de Betim, na Grande BH, vai vacinar o público de 19 anos na quinta-feira (2). As doses estarão disponíveis em todas as 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 17h.

Para ser imunizado, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

18 anos

A expectativa da prefeitura é que as pessoas de 18 anos, última faixa etária do público adulto, sejam vacinadas ainda nesta semana. A etapa acontecerá com a entrega da 44ª remessa de imunizantes ao município, que chegou ao Estado na segunda (30).

