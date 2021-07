Com a chegada de um novo lote de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira (2), a Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai ampliar a imunização para a população em geral de 43 a 46 anos. Além disso, quem tem de 47 a 54 anos e ainda não recebeu a primeira dose poderá se vacinar.

Para evitar aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a Secretaria Municipal de Saúde estipulou um cronograma. Em 8 e 9 de julho também está programada a imunização das pessoas privadas de liberdade, no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Betim (Ceresp). Esse grupo receberá a dose única, da Janssen.

Já gestantes, puérperas de até 45 dias após o parto e as lactantes com bebês de até seis meses continuam sendo imunizadas nas unidades de saúde da cidade. Os trabalhadores e estagiários da saúde cadastrados, que ainda não foram vacinados ou aguardam a segunda dose, devem procurar o anexo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), por meio de agendamento.

A prefeitura informou ainda que na próxima semana também inicia a imunização dos industriais que trabalham no município. O cronograma de vacinação desse grupo está sendo organizado e será divulgado nos próximos dias.

Cronograma:

População em Geral

Segunda-feira (5), de 54 a 47 anos;

Terça-feira (6), 46 anos;

Quarta-feira (7), 45 anos;

Quinta-feira (8), 44 anos;

Sexta-feira (9), 43 anos.

Horário e local: das 8h às 17h, nas 36 UBS's do município

Gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, e lactantes com bebês de até 6 meses

Horário e local: das 8h às 17h, nas 36 UBS's do município.

Pessoas privadas de liberdade

Quinta e sexta-feira, 8 e 9 de julho

Local: Ceresp/Betim

Trabalhadores e estagiários da saúde cadastrados

Local: no anexo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), por meio de agendamento

Os endereços dos postos podem ser consultados no site.