Belo Horizonte vive seu pior momento na pandemia e fechou a semana com a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 acima de 100%. Segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira (26), a taxa chegou a 107,5%. Os leitos de enfermaria têm ocupação de 88,5%, com dois índices em alerta máximo, no vermelho.

Já o número médio de transmissão por infectado (RT), que estima a circulação do coronavírus, sofreu uma leve queda e passou de 1,16, para 1,14. Apesar dessa redução, o número ainda preocupa e precisa estar abaixo de 1. De acordo com os estudiosos, em média, cada 100 pessoas infectadas pelo vírus transmitem a doença para outras 114.

A prefeitura abriu mais sete leitos na rede SUS nesta sexta. Ainda assim, a taxa de uso aumentou de 95,9% para 96,6%. BH tem agora 494 leitos de terapia intensiva nos hospitais do SUS. "Atualmente, a Rede SUS tem o maior número de leitos de UTI desde o início da pandemia. Somente neste mês, foram abertas 211 unidades, saltando de 283, no dia 1º de março, para as atuais 494", informou a PBH.

Nos hospitais particulares a situação é ainda mais preocupante. A taxa de ocupação de terapia intensiva está em 120% e a fila de espera por internação de pacientes em estado grave chega a 86.

Segundo o levantamento do PBH, 138.127 belo-horizontinos testaram positivo para o novo coronavírus desde o início da pandemia. Ao todo, 3.145 perderam a vida por complicações da doença. De acordo com o boletim, 126.017 pessoas se recuperaram da enfermidade e outras 8.965 seguem em acompanhamento médico.

Em BH, 132.702 profissionais de saúde da linha de frente, idosos e moradores de residências inclusivas receberam a primeira dose da vacina. Destes, 87.303 foram contemplados com o reforço do imunizante.

Vacinação idosos

O município está vacinando idosos com 72 a 74 anos (completos até 31 de março) a partir desta sexta-feira (26). Trabalhadores da saúde com mais de 60 anos que tenham se cadastrado no site do município até quarta-feira (24) vão receber a primeira dose a partir de sábado (27).

A lista com o endereço dos postos está no site da PBH.