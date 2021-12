A chuva que caiu em Belo Horizonte na tarde e noite de terça-feira (28), causando estragos em algumas regiões, ainda deixa sinais em vias da capital mineira. Na manhã desta quarta (29), equipes da prefeitura realizavam a limpeza de ruas na região Centro-Sul da cidade, uma das mais atingidas pela água.

No bairro Cidade Jardim, a avenida Prudente de Morais amanheceu com buracos, lama e sujeira. Na esquina com a rua Tenente Renato César, galhos de árvores atrapalhavam quem passava pela calçada. Ontem, o local foi palco de alagamentos. Uma van chegou a ficar submersa.

Van chegou a ficar submersa no local Van chegou a ficar submersa no local

E quem trabalha no local, teme novas chuvas. “Eu vi no momento que estava saindo do trabalho, por volta de 6h30. Dá medo, meu carro fica na rua de trás e fico com medo. Quando chove, liga o alerta”, disse o guia de turismo Adilson Paloni, de 45 anos.

O cenário também assusta o morador em situação de rua Leonardo Silva Ferreira, que vive na via, próximo ao cruzamento com a rua Joaquim Murtinho. Na chuva de ontem, ele perdeu tudo que tinha.

“A enchente, mais uma vez, levou nossas coisas embora. Meu carrinho de reciclagem, o material, roupa e documento.Levou muita coisa. Este ano aqui alagou duas vezes, mas essa foi a pior, isso ontem virou uma lagoa”, comentou.

E a chuva deve seguir atingindo a capital mineira no decorrer do dia. Segundo alerta emitido pela Defesa Civil, há possibilidade de tempestades de até 50 milímetros, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

Acumulado de chuva

Em duas regiões da capital mineira, Barreiro e Centro-Sul, choveu mais de 40 milímetros em 24 horas, até a manhã de hoje. Quase todo o acumulado foi registrado em menos de 3 horas, na tarde de ontem, entre 17h09 e 19h40.

Veja:

Acumulado das últimas 24 horas. Em 29/12 às 7h:

Barreiro: 46,4

Centro Sul: 48,7

Leste: 24,6

Nordeste: 23,0

Noroeste: 16,0

Norte: 17,2

Oeste: 20,4

Pampulha: 8,8

Venda Nova: 12,4

Acumulado no mês de dezembro

Barreiro: 289,8 (80,7%)

Centro Sul: 373,6 (104,1%)

Leste: 309,2 (86,2%)

Nordeste: 333,6 (93%)

Noroeste: 350 (97,5%)

Norte: 289,4 (80,6%)

Oeste: 332 (92,5%)

Pampulha: 297 (82,8%)

Venda Nova: 313,6 (87,4%)

Média climatológica dezembro: 358,9 mm

Leia mais:

Após chuva fechar vias em BH, Defesa Civil emite novo alerta de temporal nesta quarta

Zema vai vistoriar cidades arrasadas pela chuva no Norte de Minas

Bahia confirma mais uma morte por causa das chuvas; total chega a 21