Cerca de 26 mil moradores de Belo Horizonte com 49 anos poderão tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (2). Para receber o imunizante, é necessário que o interessado tenha 49 anos ou vá completar a idade até 31 de julho. A ampliação da campanha, conforme a prefeitura, foi possível após um remanejamento interno.

Além de ser residente da capital, o cidadão precisa apresentar documento de identificação com foto; e não pode ter recebido a vacina contra a Covid-19. Ele também não pode ter tomado nenhum outro imunizante, como o da gripe, nos últimos 14 dias. Por fim, outra regra é que o morador não tenha tido a doença causada pelo coronavírus com início de sintomas nos últimos 30 dias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o horário de funcionamento dos pontos extras e fixos será das 7h30 às 16h30. Já os pontos drive-thru funcionam das 8h às 16h30. Os locais para a vacinação de pessoas com 49 anos serão disponibilizados no portal da prefeitura “em breve”. O Executivo recomenda que o cidadão acompanhe as atualizações no site oficial (clique aqui).

“Devido à logística e para evitar aglomerações, os locais de vacinação são dinâmicos e passam por alterações diariamente. Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os endereços antes de ir a um dos pontos”, informou, em nota. Ainda segundo a prefeitura, a ampliação da imunização por idade ocorre após um trabalho de levantamento do número de compostos químicos disponíveis e posterior remanejamento.

Demais públicos

Nesta quinta-feira (1), a vacinação seguirá para os públicos já contemplados e que ainda não tomaram a primeira dose. Conforme a prefeitura, as pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para o grupo (veja aqui). Assim, caso o usuário compareça em unidades diferentes daquelas definidas, não será vacinado.

“É imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues para a ampliação dos grupos a serem vacinados. A Secretaria Municipal de Saúde reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo”, finalizou.

