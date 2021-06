Depois de 18 dias sem ampliar a vacinação por idade, os moradores de Belo Horizonte de 53 a 55 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (24). O avanço da campanha de imunização foi divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (23). A expectativa é proteger 63 mil pessoas.

Na quinta, os belo-horizontinos de 55 anos, completos até dia 30 de junho, exclusivamente residentes da capital mineira, receberão a primeira dose do escudo contra o coronavírus. Na sexta-feira (25), é a vez daqueles com 54 e, depois, no sábado (26), das pessoas com 53.

No momento da aplicação é necessário apresentar comprovante de residência, identidade, não ter recebido qualquer vacina nas últimas duas semanas e nem ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.

O horário de funcionamento será das 7h30 às 16h30, para pontos fixos, e das 8h às 16h30 para o drive-thru. Confira os endereços aqui.

A PBH aconselha que os usuários fiquem atentos aos locais de vacinação, já que, por questões de logística, são alterados frequentemente.

Confira o cronograma:

24/6 (quinta-feira): moradores de 55 anos

25/6 (sexta-feira): moradores de 54 anos

26/6 (sábado): moradores de 53 anos

