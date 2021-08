Homens e mulheres com 29 anos, completos até 31 de agosto, receberão a vacina contra a Covid-19 neste sábado (14) em Belo Horizonte. A ampliação foi divulgada nesta terça (10) pela prefeitura. Para receber o imunizante, é necessário ser morador da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação do público-alvo foi possível após a chegada de nova remessa a BH, retirada nesta hoje. Com isso, o cronograma atualizado para a campanha para os próximos dias fica desta forma:

Dia 11, quarta-feira: primeira dose para pessoas de 32 anos , completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de BH

, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de BH Dia 12, quinta-feira: primeira dose para pessoas de 31 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de BH

Dia 13, sexta-feira: primeira dose para pessoas de 30 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de BH

Dia 14, sábado: primeira dose para pessoas de 29 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de BH

Nesta terça, são vacinados os moradores com 33 anos, também completos até 31 de agosto. Para receber o imunizante, o cidadão deve comprovar residência na capital e apresentar documento de identificação com foto. Além disso, não pode ter recebido a vacina contra a Covid-19; ou ter tomado qualquer outra vacina nos últimos 14 dias. Outra regra é não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.



Onde se vacinar

Em dias úteis, a vacinação ocorre das 8h às 17h em pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h. Os endereços estão no site da prefeitura (clique aqui).

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira em faculdades parceiras. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

A administração municipal relembra que os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

Outra regra importante é que as pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.

“A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário compareça aos locais de vacinação no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija ao local em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina”, informou, em nota.

