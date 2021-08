A Prefeitura de Belo Horizonte começa, nesta terça-feira (24), o cadastramento de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes para vacinação contra a Covid-19.

A imunização deste público será feita assim que o município receber as doses destinadas a ele. O cadastro deve ser feito no portal da PBH até as 23h59 de 2 de setembro. Não será aceito envio por e-mail ou por telefone.

O cadastramento de adolescentes com deficiência permanente pode ser feito neste link. Já as gestantes, puérperas e lactantes devem se cadastrar neste link. Já o público com comorbidade deve acessar este link para realizar o cadastramento.

Para se vacinar, além da realização do cadastro, os adolescentes precisam de documentos para comprovar a condição. Podem ser apresentados exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro devendo conter o número do registro do profissional no respectivo conselho de classe.

Todas as declarações apresentadas no cadastro são de responsabilidade do responsável pelo menor e de quem emitiu os comprovantes.

Leia Mais:

Dois pacientes são detectados com variante delta em Hospital das Clínicas de Uberlândia

Em nota, Galo discorda de proibição de torcidas nos estádios e diz que seguiu protocolo contra Covid